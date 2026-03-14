15:15, 14 марта 2026 года Орловские ансамбли "Задоринка" и "Забава" покоряют сердца зрителей Недавно им были присвоены звания Заслуженных коллективов народного творчества региона.







В феврале губернатор Орловской области Андрей Клычков присвоил звания Заслуженных коллективов народного творчества региона двум ансамблям из детской школы искусств имени Кабалевского: ансамблю "Забава" и ансамблю танца "Задоринка".



Фольклорные песни "Забавы" звучали во многих городах России. В 2022 году победили на Фольклориаде в Чебоксарах, а в 2025 отличились на международном конкурсе в Казани. В копилке награды за первое место и Гран-при не только у коллектива, но и солистов. Недавно главный приз на областном конкурсе русской народной песни имени Пальвинской завоевал Иван Коверзнев.



Ансамбль "Задоринка" создали в 1993-м году. За свою насыщенную творческую жизнь коллектив был участником сотен самых разных конкурсов и фестивалей, в том числе и за рубежом – выступали во Франции, Италии, Германии.



Татьяна Тимохина пообщалась с артистами и узнала о том, где их можно будет услышать и увидеть в ближайшее время.





