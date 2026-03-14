12:40, 14 марта 2026 года В Ливнах застряла машина скорой помощи На помощь пришли сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Дорожная обстановка внесла свои коррективы в работу медиков в минувшую пятницу. Направляясь по вызову, машина скорой помощи застряла на дороге. Выбраться самостоятельно у бригады не получилось.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области, на помощь пришли сотрудники МЧС. Они помогли отбуксировать автомобиль.



Кроме того, пожарным сегодня ночью пришлось тушить "Газель" в Мценске. Автомобиль загорелся на улице Ефремовская. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электроустановки. В машине выгорел салон и кузов.





Анастасия Мельникова





