В Ливнах застряла машина скорой помощи

Дорожная обстановка внесла свои коррективы в работу медиков в минувшую пятницу. Направляясь по вызову, машина скорой помощи застряла на дороге. Выбраться самостоятельно у бригады не получилось.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области, на помощь пришли сотрудники МЧС. Они помогли отбуксировать автомобиль.
Кроме того, пожарным сегодня ночью пришлось тушить "Газель" в Мценске. Автомобиль загорелся на улице Ефремовская. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электроустановки. В машине выгорел салон и кузов.