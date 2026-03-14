На Орловщине борются с профессиональным выгоранием медиков
В регионе действует специальная школа-форум.
На Орловщине работает проект "Сохранить врача — помочь пациенту". В его рамках действует школа-форум для волонтеров-медиков. Цель — помочь избежать профессионального выгорания врачам, которые работают с онкобольными орловцами бесплатно, в свое свободное время.
Специалисты рассказали собравшимся о техниках самопомощи и упражнениях телесно-ориентированной терапии, которые можно применять самостоятельно в трудные периоды работы.
Участие в мероприятии приняли 27 врачей. Елена Литинская пообщалась с ними и узнала, помогло ли им это.