20:41, 13 марта 2026 года В 11 районах Орловской области может подтопить дороги Об этом предупредил губернатор Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" 13 марта рассказал о подготовке региона к прохождению периода весеннего половодья. Ожидается, что его активная фаза начнется в 20-х числах марта.



Глава региона отметил, что если будет развиваться негативный паводковый сценарий, то в зоне риска окажутся участки дорог в Свердловском, Глазуновском, Покровском, Малоархангельском, Ливенском, Мценском, Хотынецком, Верховском, Новодеревеньковском, Краснозоренском районах и Орловском муниципальном округе.



Для минимизации возможного ущерба специалисты чистят водопропускные трубы и убирают порубочные остатки, чтобы вода не прибила стволы и ветки к мостам.





Артем Ежаков





