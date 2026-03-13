Главная » Новости



20:23, 13 марта 2026 года Многопрофильный медцентр в Орле примет первых пациентов в начале 2027 года Сейчас готовность учреждения составляет 84%.





Многопрофильный медицинский центр на бульваре Победы в Орле готов на 84%. Практически все оборудование на сумму порядка трех миллиардов рублей закуплено.



На стройке работают 150 строителей. Преимущественно они занимаются монтажными и отделочными работами.



В декабре 2026-го года многопрофильный медицинский центр должны ввести в эксплуатацию. Для пациентов он станет доступен в первом квартале 2027 года.





Даниил Матюшин





