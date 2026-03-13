20:50, 13 марта 2026 года В Орловском технологическом техникуме будут изучать программирование с производственным уклоном В учебном заведении подготовят полсотни специалистов для партнерской компании.







В Орловском технологическом техникуме с нового учебного года будут изучать программирование с производственным уклоном. Там подготовят полсотни специалистов для партнерской компании "Три точки".



Фирма оснастит лаборатории станками и системами, какие уже установлены на самом заводе.

Владимир Кураков, директор Орловского технологического техникума: "В этом году мы поменяли специальность именно для соответствующей деятельности предприятия, чтобы студенты могли проходить там практику, заканчивать техникум уже готовыми специалистами, чтобы не пришлось их переучивать".





Стэфания Басарева





