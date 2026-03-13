В Орловском технологическом техникуме будут изучать программирование с производственным уклоном
В Орловском технологическом техникуме с нового учебного года будут изучать программирование с производственным уклоном. Там подготовят полсотни специалистов для партнерской компании "Три точки".
Фирма оснастит лаборатории станками и системами, какие уже установлены на самом заводе.
Владимир Кураков, директор Орловского технологического техникума:"В этом году мы поменяли специальность именно для соответствующей деятельности предприятия, чтобы студенты могли проходить там практику, заканчивать техникум уже готовыми специалистами, чтобы не пришлось их переучивать".