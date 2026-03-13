15:35, 13 марта 2026 года Ливенских экс-полицейских приговорили к условному сроку за незаконную организацию свидания Осужденный встретился со знакомым в изоляторе, и мужчины договорились повлиять на потерпевших для смягчения приговора.





В Орловской области экс-заместитель начальника МО МВД России "Ливенский" и бывший начальник изолятора временного содержания признаны виновными в превышении должностных полномочий. Им назначено четыре и три с половиной года лишения свободы условно.



Как рассказали в СУ СК России по региону, экс-правоохранители по просьбе местного жителя незаконно организовали в изоляторе встречу осужденного с его знакомым, на которой мужчины договорились повлиять на потерпевших для смягчения приговора.



Уголовное дело возбуждено по материалам управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.





Артем Ежаков





