Главная » Новости



15:13, 13 марта 2026 года В Орле наградили участников ликвидации неразорвавшегося боезаряда Целую неделю января он держал город в напряжении.





В администрации Орловской области в торжественной обстановке наградили участников операции по ликвидации неразорвавшегося боезаряда в Орле.



Целую неделю он держал город в напряжении, рядом с местом падения находились школа, детский сад, роддом и дом ребенка, а также общежитие и многоэтажки. Людей расселили в пункты временного размещения. 31 января боеприпас удалось вывезти и подорвать в безопасной зоне.



Представителям правоохранительных органов, силовых структур, работникам мэрии и скорой медицинской помощи вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Орловской области.



Артем Ежаков





