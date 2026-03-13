пятница 13.03.2026 18:23:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
Главная » Новости

16:50, 13 марта 2026 года

В Орле назвали имена учителей и ученика года

Подведены итоги муниципальных этапов профильных конкурсов.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле подвели итоги муниципальных этапов конкурсов педагогического мастерства. Церемония чествования учителей прошла в городском центре культуры.

Лучшим учителем Орла в 2026-м году стала преподавательница английского языка из лицея №18 Елена Казенова. Воспитателем года назвали Валентину Краснову из детского сада №18.

В конкурсе работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям" победа досталась Андрею Лебедеву, Всеволоду Настепанину, Ангелине Пикулиной, Галине Сергеевой, Веронике Шуллерт и Александру Гвоздеву.

Одиннадцатиклассник школы №50 Денис Пронин стал учеником года.


Артем Ежаков
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

