В Орле назвали имена учителей и ученика года

Подведены итоги муниципальных этапов профильных конкурсов.
В Орле подвели итоги муниципальных этапов конкурсов педагогического мастерства. Церемония чествования учителей прошла в городском центре культуры.
Лучшим учителем Орла в 2026-м году стала преподавательница английского языка из лицея №18 Елена Казенова. Воспитателем года назвали Валентину Краснову из детского сада №18.
В конкурсе работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям" победа досталась Андрею Лебедеву, Всеволоду Настепанину, Ангелине Пикулиной, Галине Сергеевой, Веронике Шуллерт и Александру Гвоздеву.
Одиннадцатиклассник школы №50 Денис Пронин стал учеником года.