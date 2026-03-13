19:46, 13 марта 2026 года Орловские приставы выдворили за пределы России три десятка мигрантов





Сотрудники управления ФССП России по Орловской области с начала 2026-го года выдворили за пределы России 33 мигранта. Они нарушили правила въезда, пребывания в стране или незаконно трудились.



Домой отправили граждан Армении, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Африки. В Россию они не смогут вернуться пять лет, а если попробуют, столкнутся с более жесткими мерами, вплоть до лишения свободы.



В 2025-м году орловские приставы выдворили из РФ 177 иностранцев.





Артем Ежаков





