16:00, 13 марта 2026 года Храм под Орлом получил освященную батюшкой Илием икону Святыне уже можно поклониться.



Храм Сретения Господня в Вятском Посаде получил икону Царицы Небесной "Успокоительница". Ее в 2019-м году написали по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина). Он же освятил икону с напутствием "только для храма на Святой Руси, куда Бог изволит".



Приобрели святыню один из прихожан, а также бывший пономарь, келейник отца Илия Даниил Извеков. Икона уже размещена для молитвенного почитания.



Оригинал иконы находится на святой горе Афон в Покровском храме Свято-Пантелеимонова монастыря.





Артем Ежаков





