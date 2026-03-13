Главная » Новости



18:30, 13 марта 2026 года В Орле чествовали работников сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ Мероприятие прошло в областной администрации.



Фото: Правительство Орловской области

Сегодня в Орле с профессиональным праздником поздравили работников сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ. Торжественное мероприятие прошло в областной администрации.



Медалью "За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса" II степени Минэнерго России наградили Игоря Колубанова – директора филиала ПАО "Россети Центр" – "Орелэнерго". Остальным представителям сферы ЖКХ были вручены Благодарственные письма Минстроя России, Почетные грамоты и Благодарности Губернатора.



- Это праздник настоящих профессионалов, людей, искренне преданных своему делу. Тех, кто в будни и праздники, в жару, стужу и снегопад, в тяжелейших условиях решает важнейшие задачи, добиваясь бесперебойной работы систем и предприятий жизнеобеспечения, ликвидирует аварии самой разной сложности, - отметил глава региона Андрей Клычков.



В ходе мероприятия было отмечено, что количество происшествий на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения с начала отопительного периода этого сезона стало значительно меньше, а среднее время проведения аварийно-восстановительных работ сократилось на 13%.







Анастасия Мельникова





