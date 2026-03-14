Орловец похитил с предприятия имущество на полмиллиона рублей
В содеянном мужчина признался.
Фото: архив "Вести-Орел"
В ОМВД России "Орловский" поступило заявление о краже имущества с территории организации на сумму порядка 500 тысяч рублей. По сообщению потерпевших, к хищению мог быть причастен один из сотрудников предприятия.
- Полицейские опросили предполагаемого подозреваемого. Мужчина не стал отрицать своей причастности к произошедшему. Он признался, что выносил похищенное через запасной выход и вывозил на своем автомобиле, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Часть похищенного орловцу удалось продать, остальные предметы он хранил в гараже, их изъяли сотрудники полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.