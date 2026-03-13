Орловщину ждет затяжная серия геомагнитных возмущений из-за "гигантского разлома" на Солнце

Это может привести к магнитным бурям.

В ближайшие дни жители Орловской области могут почувствовать себя хуже из-за магнитных бурь. На Солнце образовалась корональная дыра, похожая на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. Такое явление может спровоцировать магнитные бури. Первая из них (довольно сильная) может накрыть наш регион уже поздним вечером 13 марта.

Специалисты предполагают, что с 14 по 20 марта могут возникнуть бури среднего уровня. Геомагнитные возмущения нередко становятся причиной полярных сияний, которые в прошлом году несколько раз фиксировались в центральной части России, в том числе на Орловщине.