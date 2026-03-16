8:35, 16 марта 2026 года У орловцев стало больше жалоб на работу банков По сравнению с 2024 годом, количество таких обращений увеличилось на 5%.



893 жалобы жители Орловщины направили в Банк России в 2025 году. Из них 127 – на работу банков. По сравнению с 2024 годом, количество таких обращений увеличилось на 5%. Больше всего орловцев интересовали вопросы погашения долга.



- Если заемщик понимает, что не может вовремя и полностью вносить платежи по кредиту, ему нужно немедленно обратиться в банк. Не стоит скрываться и надеяться, что долг простят и забудут. Даже если не звонят коллекторы и не пишут из банка, проценты и штрафы все равно начисляются, долг растет, кредитная история ухудшается, - сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.



А вот количество жалоб на работу микрофинансовых организаций и страховых компаний стало меньше. Чаще всего орловцы вступали в споры со страховщиками по поводу оформления полисов ОСАГО. Также вопросы у жителей региона возникали в связи с незаконными действиями мошенников, которые получали деньги по поддельным документам или путем взлома аккаунтов на Госуслугах.





