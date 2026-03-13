14:25, 13 марта 2026 года Рак молочной железы лидирует среди онкологических заболеваний у женщин Орловщины Врачи призывают вовремя проводить профилактические осмотры.







Среди всех видов онкологии у женщин рак молочной железы занимает лидирующие позиции. По статистике наиболее часто он встречается у пациенток от 40 до 60 лет. В группе риска такого заболевания женщины с уже обнаруженными гинекологическими патологиями, эндокринологическими нарушениями, сахарным диабетом и ожирением.



Врачи отмечают, что паниковать не нужно. Такая онкология успешно лечится, если будет обнаружена на ранней стадии. В связи с чем женщинам напоминают не забывать проходить профилактические осмотры у врачей, а в случаях самостоятельного нахождения уплотнения груди – обращаться к медикам.





Елена Литинская





