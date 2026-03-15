12:01, 15 марта 2026 года Мошенники обманывают орловцев "заменой домофонов" В администрации области рекомендуют перепроверять подобную информацию в управляющей компании.



Фото: Юлия Сабельникова

В последнее время одной из самых популярных уловок мошенников стала "замена домофона". Злоумышленники предлагают жителям Орловской области "привязать ключи" или "внести жильцов в новую систему". Для этого просят продиктовать код из смс-сообщения.



В администрации региона предупредили, что подобное предложение не всегда вызывает тревогу и кажется безопасным из-за своей бытовой правдоподобности. Однако не стоит вестись на очередную уловку. На портале правительства орловцев попросили быть более внимательными к таким звонкам, никому не сообщать коды из сообщений и перепроверять информацию в управляющих компаниях или у председателя ТСЖ.





