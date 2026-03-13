В Орле водитель сбил пешехода на регулируемом переходе
Авария произошла вечером 12 марта.
Фото: управление Госавтоинспекции Орловской области
Вечером 12 марта произошло ДТП с участием пешехода.
Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области, 26-летний водитель двигался в направлении улицы Московской и в районе дома 11 на Московском шоссе допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия, пешеходу потребовалась помощь медиков, после осмотра женщина была отпущена.