23:09, 12 марта 2026 года В Госавтоинспекции озвучили подробности смертельного ДТП в Ливенском районе Причиной трагедии стал выезд на встречку.



Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В орловской Госавтоинспекции раскрыли подробности страшной дорожной аварии в Ливенском районе. Происшествие случилось примерно в 19:00 на "тамбовке", недалеко от села Кунач. По предварительной информации от ГАИ, виновником аварии стал 47-летний водитель "Фольксваген Амарок". Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу Ларгус".



За рулем отечественной легковушки был 37-летний мужчина, он скончался на месте. Также оборвалась жизнь пассажирки - женщине было 38 лет.





Юлия Сабельникова





