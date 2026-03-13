Главная » Новости



21:37, 12 марта 2026 года Пять человек спасли при пожаре на Комсомольской в Орле Еще десять жильцов эвакуировали.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

Около 6 вечера 12 марта в хрущевке на Комсомольской произошел пожар. Огонь охватил трешку на пятом этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли пять человек, среди которых был ребенок. Также, чтобы обезопасить других жителей подъезда, эвакуировали еще десять человек.



На месте ЧП работали 14 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. О причинах возгорания пока в МЧС по Орловской области не сообщают.





Юлия Сабельникова





