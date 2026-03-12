Главная » Новости



19:44, 12 марта 2026 года 20 тысяч человек попадают в зону возможного подтопления в Орле Это случится в самом худшем сценарии паводка.





Мэрия Орла опубликовала список подтопляемых территорий в областной столице. При подъеме уровня реки на 8,66 метра в зону бедствия попадает 271 дом. Половодье затронет 1 619 человек, включая 335 детей.



В самом худшем сценарии развития половодья река поднимется на 10,04 метра. В этом случае подтопит 1 016 домов и 4 313 участков в садовых некоммерческих товариществах. Паводок коснется 20 114 человек, в том числе 4022 ребенка.



Большая вода грозит ряду социальных объектов: женской консультации Советского района, спорткомплексу "Труд", техникуму имени Русанова, детской поликлинике №3 и другим.



С подробным списком можно ознакомиться здесь. Ожидается, что активный период половодья начнется в 20-х числах марта.









Артем Ежаков





