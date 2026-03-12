Главная » Новости



20:41, 12 марта 2026 года Полсотни орловчанок обсудили пути сохранения женского здоровья и красоты Этой теме посвятили форум.







Весной расцветает не только природа, но и человек. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. С лучами солнца и первой капелью хочется становиться чуть краше, однако в ритме современной жизни найти время на себя получается не всегда.



О том, почему женщине важно не забывать о своем здоровье и профилактике, говорили сегодня на форуме "День восстановительной медицины и эстетики". Его посетили полсотни орловчанок. Организаторами выступили социальный кластер, а также клиника цифровой стоматологии и врачебной косметологии. Наша съемочная группа тоже послушала доклады экспертов.





Юлия Опанасюк





