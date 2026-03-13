Главная » Новости



10:50, 13 марта 2026 года В Орловской области развивается зарядная инфраструктура для электромобилей Сегодня на 500 таких машин приходится 19 станций.







В Орловской области зарегистрировано порядка 500 электромобилей. Для них развивается зарядная инфраструктура. Сегодня на 500 таких машин приходится 19 станций: 15 в Орле и четыре – в Мценске. К профильному проекту Орловщина присоединилась в 2024-м году.



У электрокаров есть преимущество в экономии на "топливе". Зарядить машину стоит около 70 рублей в домашних условиях, на городских станциях придется отдать 350-400 рублей.



Зимой запас хода электромобилей сокращается на треть: холод замедляет химические процессы в батареях. К слову, аккумуляторы механики советуют менять в специальных сервисных центрах, и это недешево.



Тенденцию на электрификацию наметили в правительстве страны в 2022-м году. По планам, к 2030-му доля электрических автомобилей должна быть не менее 10% от общего количества выпускаемых.





