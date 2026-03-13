Главная » Новости



12:00, 13 марта 2026 года Шесть тысяч человек прошли диспансеризацию в поликлинике Покровской ЦРБ Особое внимание уделили проверке здоровья маломобильных граждан и демобилизованных участников СВО.







В 2025-м году шесть тысяч человек прошли диспансеризацию в поликлинике Покровской ЦРБ. Особое внимание уделили проверке здоровья маломобильных граждан. К 1110 пациентам врачи приехали на дом.



Такой же заботой окружили демобилизованных участников СВО. С начала 2026-го года диспансеризацию прошли 14 человек.



Программа обследований подбирается для пациентов индивидуально. Важнейшая цель диагностики – профилактика онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. С 1 марта перечень расширен. Добавились оценка липидного профиля и репродуктивная диагностика.



Врачи напоминают: занятые жители могут пройти медосмотр и в субботу.





