20:28, 12 марта 2026 года В Орле осушают затопленные талой водой дороги Особенно сложная ситуация сложилась там, где нет ливневок.







Обильная на снег зима подбросила для коммунальщиков Орла другую проблему – талой водой затапливает улицы. Некоторые участки превратились в непроходимые. Особенно сложная ситуация сложилась там, где нет ливневок.



Специалисты работают на Московском шоссе, 1-й Посадской и 2-й Посадской улицах. Частично решена проблема на улице Машкарина.



В осушении коммунальщикам помогает каналопромывочная машина, купленная для "Спецавтобазы" в прошлом году. С ее помощью за несколько минут с одной точки можно откачать сразу семь кубометров воды.



На балансе города более 150 дождевых стоков и 20 тысяч метров ливневых сетей. Договор по их содержанию заключен. Помимо работников "Спецавтобазы" на улицах Орла трудятся еще две наемные бригады со своей спецтехникой.





