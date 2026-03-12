Главная » Новости



17:30, 12 марта 2026 года В Орловской области установят новые системы оповещения Идет закупка оборудования для двух районов региона.





На сайте Госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы для модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения на территории Орловской области. На это готовы потратить почти 13 миллионов рублей. Заявок ждут до 20 марта.



Оборудование покупается для Малоархангельского и Шаблыкинского районов. Для их нужд приобретут два пульта управления ЦП-ММ3, 19 блоков акустического оповещения БАО-300 в комплекте с акустической системой АС-300, а также семь блоков управления сиреной БУС-МС380. По гарантии, они должны прослужить минимум 12 лет.



Сейчас в Орловской области работают 250 оповещателей. Система постоянно модернизируется, появилась возможность передачи речевых сообщений. Модернизируют систему и в 2026-м году.





Артем Ежаков






