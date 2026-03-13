пятница 13.03.2026 12:32:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
8:45, 13 марта 2026 года

В Орле выберут территории для благоустройства в 2027 году

Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.


Начальник управления строительства мэрии Орла Никита Митряев подписал постановление о назначении голосования по выбору общественных территорий, в 2027 году подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Общественное обсуждение перечня территорий состоится с 16 по 26 марта. Итоговое онлайн-голосование пройдет на единой федеральной платформе. Как и прежде, к работе привлекут волонтеров.

Прямо сейчас в перечне предлагаемых к благоустройству общественных территорий находятся 40 объектов. Это парк "Ботаника", набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста, городской парк, набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе ландшафтного сквера "Дворянское гнездо", сквер Героев Чернобыльцев и другие любимые горожанами места. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте мэрии.


Артем Ежаков
