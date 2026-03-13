Главная » Новости



8:45, 13 марта 2026 года В Орле выберут территории для благоустройства в 2027 году Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня.





Начальник управления строительства мэрии Орла Никита Митряев подписал постановление о назначении голосования по выбору общественных территорий, в 2027 году подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня. Документ опубликован на сайте городской администрации.



Общественное обсуждение перечня территорий состоится с 16 по 26 марта. Итоговое онлайн-голосование пройдет на единой федеральной платформе. Как и прежде, к работе привлекут волонтеров.



Прямо сейчас в перечне предлагаемых к благоустройству общественных территорий находятся 40 объектов. Это парк "Ботаника", набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста, городской парк, набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе ландшафтного сквера "Дворянское гнездо", сквер Героев Чернобыльцев и другие любимые горожанами места. Подробнее со списком можно ознакомиться на сайте мэрии.





Артем Ежаков





