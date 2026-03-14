11:00, 14 марта 2026 года В Орловской области посчитали количество потраченной песко-соляной смеси За период с ноября по февраль было израсходовано 206 тысяч тонн.



Фото: архив "Вести-Орел"

206 тысяч тонн песко-соляной смеси было высыпано на орловские дороги в период с ноября по февраль. За это время с помощью спецтехники было посыпано 646 миллионов квадратных метров дорог, а также вручную более 17 тысяч квадратных метров тротуаров, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Сейчас специалисты проводят работы по очистке водопропускных труб от мусора, льда и снега. Кроме того, осуществляется осмотр состояния дорог, чтобы принять меры для обеспечения безопасного движения во время паводка.





Анастасия Мельникова





