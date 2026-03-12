|
|четверг 12.03.2026 21:24:48
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
18:00, 12 марта 2026 года
ФК "Орел" одержал победу на сборах в КрымскеИгра закончилась со счетом 3:0.
Фото: скриншот из социальных сетей ФК "Орел"
ФК "Орел" проводит вторые сборы в Крымске. Сегодня орловские футболисты сразились с ФК "Дружба" из Майкопа. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу нашей команды.
Дубль в матче оформил Максим Фатеев, еще один гол забил Даниил Арсентьев.
В прошлом году ФК "Орел" на сборах в Кисловодске уже встречался с ФК "Дружба". Тогда игра закончилась поражением для орловской команды. Счет был 2:1.
Анастасия Мельникова
|
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.