18:00, 12 марта 2026 года ФК "Орел" одержал победу на сборах в Крымске Игра закончилась со счетом 3:0.



Фото: скриншот из социальных сетей ФК "Орел"

ФК "Орел" проводит вторые сборы в Крымске. Сегодня орловские футболисты сразились с ФК "Дружба" из Майкопа. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу нашей команды.



Дубль в матче оформил Максим Фатеев, еще один гол забил Даниил Арсентьев.



В прошлом году ФК "Орел" на сборах в Кисловодске уже встречался с ФК "Дружба". Тогда игра закончилась поражением для орловской команды. Счет был 2:1.





Анастасия Мельникова





