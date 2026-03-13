Главная » Новости



9:30, 13 марта 2026 года Восстановлением освещения в сквере Гуртьева в Орле займутся в апреле Чтобы выяснить, почему погасли фонари, потребуются земляные работы.





В Орле займутся восстановлением освещения сквера Гуртьева. Для этого понадобятся земляные работы. Они помогут понять, почему погасли фонари.

Специалисты приступят к делу, когда настанут хорошие погодные условия. Ориентировочно – в начале апреля, уточнили в мэрии.



Как отметили в социальных сетях, проблема с перебоями и полным отказом освещения в сквере Гуртьева продолжается с первых дней завершения ремонта общественной территории.





