Главная » Новости



15:00, 12 марта 2026 года Жители Орла обеспокоены судьбой деревьев в сквере Маяковского На них появились метки, означающие снос.





Жители Орла обеспокоены судьбой деревьев в сквере Маяковского. Общественную территорию благоустроят в 2026-м году. За ее ремонт проголосовали сами горожане.



На деревьях появились метки, обозначающие их снос. В социальных сетях это вызвало активное обсуждение – большинство воспротивилось такому решению.

В распоряжении редакции сайта "Вести-Орел" имеется дендроплан сквера. Согласно ему, в плане на вырубку стоят 42 дерева.



В план озеленения включено сохранение 15-ти лиственных и четырех хвойных деревьев. Также будут высажены три остролистных клена, одна канадская ирга, семь ив, 11 сиреней и 10 лип, семь кустов можжевельника, 12 кустов пузыреплодника и 27 – кизильника.





Артем Ежаков





