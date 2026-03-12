четверг 12.03.2026 21:24:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:00, 12 марта 2026 года

Жители Орла обеспокоены судьбой деревьев в сквере Маяковского

На них появились метки, означающие снос.


Жители Орла обеспокоены судьбой деревьев в сквере Маяковского. Общественную территорию благоустроят в 2026-м году. За ее ремонт проголосовали сами горожане.

На деревьях появились метки, обозначающие их снос. В социальных сетях это вызвало активное обсуждение – большинство воспротивилось такому решению.
В распоряжении редакции сайта "Вести-Орел" имеется дендроплан сквера. Согласно ему, в плане на вырубку стоят 42 дерева.

В план озеленения включено сохранение 15-ти лиственных и четырех хвойных деревьев. Также будут высажены три остролистных клена, одна канадская ирга, семь ив, 11 сиреней и 10 лип, семь кустов можжевельника, 12 кустов пузыреплодника и 27 – кизильника.


Артем Ежаков
