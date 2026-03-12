Главная » Новости



18:27, 12 марта 2026 года В Орловской области водителю фуры дали реальный срок за смерть двух человек на "Тамбовке" Ему назначили три с половиной года в колонии-поселении.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Свердловский районный суд Орловской области приговорил водителя фуры к трем с половиной годам колонии-поселения за смертельное ДТП на трассе "Орел – Тамбов" в мае 2025-го года. Также ему почти на три года запретили садиться за руль, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Мужчина нарушил правила дорожного движения, и его DAF выехал на встречную полосу, где врезался в "Ладу Ларгус". В легковушке погибли водитель и пассажир.





Артем Ежаков





