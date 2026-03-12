Главная » Новости



16:00, 12 марта 2026 года Несовершеннолетнюю орловчанку осудят за нападение на подругу Девушка получила два ножевых ранения.





В Орле приступают к рассмотрению уголовного дела в отношении несовершеннолетней девушки, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, рассказали в СУ СК России по региону.



Следствие считает, что 13 ноября 2025-го года девушка выпивала в квартире знакомых на улице Планерной, поссорилась с подругой и дважды ударила ее ножом.



Виновной девушка себя не считает, точку в деле поставит суд.





Артем Ежаков





