Сотрудники орловской Госавтоинспекции во время профилактической акции поймали водителя, лишенного прав
От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Сегодня сотрудники орловской Госавтоинспекции проводят профилактическую акцию "Тонировка" на улице Панчука. С ними находится наш корреспондент Антон Сорокин.
В ходе проводимых мероприятий полицейские остановили водителя, который оказался лишен водительских прав. Кроме того, он отказался проходить медицинское освидетельствование. Специалисты продолжают работать на месте. Подробности в нашем эфире.