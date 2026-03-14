На Орловщине полицейские вышли на улицу, чтобы рассказать людям об уловках мошенников

9:00, 14 марта 2026 года
На Орловщине полицейские вышли на улицу, чтобы рассказать людям об уловках мошенниковЖителям выдали памятки.
Фото: УМВД России по Орловской области
В Орловской области провели профилактические мероприятия против мошеннических действий в отношении жителей региона. В Знаменском районе полицейские вышли на улицу райцентра и рассказали прохожим, какие уловки используют мошенники, в том числе телефонные.
— Особое внимание полицейские и общественница уделили осторожности при общении в социальных сетях и мессенджерах, а также во время телефонных разговоров, — уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Жителям района вручили памятки, где размещен алгоритм безопасного общения с неизвестными, а также номера, по которым можно сообщить о факте преступления.
Юлия Сабельникова