Главная » Новости



10:00, 13 марта 2026 года В Образцовской школе Орловской области переустроят входные группы Также будет оборудован новый пункт охраны и расширен гардероб.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт Образцовской школы. В ходе проводимых работ строители перепланируют и расширят школьный гардероб, обустроят новый пункт охраны и переустроят шесть входных групп.



Специалисты уже установили новые оконные блоки, двери на втором этаже, смонтировали систему водоотведения и отштукатурили стены. Сейчас подрядчик занимается утеплением фасада и монтирует систему водоснабжения.

— Капитальный ремонт в двухэтажном здании школы 1983 года постройки проводят впервые. Работы осуществляются в соответствии с графиком. На стройке трудится порядка 25 человек, — сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Завершить ремонт школы планируют до августа текущего года.





Анастасия Мельникова





