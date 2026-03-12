Главная » Новости



11:45, 12 марта 2026 года ИИ, смыслы и кадры: в Москве обсудили будущее медиасферы Встреча прошла в Москве на базе Института медиа НИУ ВШЭ.





В Москве на базе Института медиа НИУ ВШЭ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры». В рамках мероприятия представители государства, бизнеса и общества обсудили технологические трансформации медиаиндустрии и применение ИИ, культурные и смысловые аспекты медиадискурса в цифровую эпоху, а также вызовы подготовки и адаптации медиаспециалистов в условиях быстро меняющейся медиасреды. С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Института медиа факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Эрнест Мацкявичюс. В своей речи он подчеркнул, что современное медиапространство уже давно не несет исключительно функцию распространения информации: «Сегодня, как вы знаете, принципиально новые, ранее совершенно не ведомые технологии «взрывают» это пространство, меняют, переворачивают с ног на голову и просто обнуляют прежние привычные форматы и прежние средства информации. И принципиальное стратегическое значение имеет то, кто будет этими почти военными технологиями управлять». На пленарной сессии выступил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, который сделал особый акцент на образовании журналистов: «Сегодня журналист пишет об одном, говорит об одном, формулирует один смысл. Завтра ему приходится формулировать другие смыслы, и он не имеет права ошибиться. И вот это умение образовываться по ходу, не тормозясь, это самый большой талант, которому нужно научить молодых людей в жизни. И это очень сложная и большая задача». Мысль коллеги развила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она отметила, что Россия не может позволить другим строить будущее нашей страны из лжи и чужих смыслов: «Мы должны взять в свои руки инструменты технологические, правовые, интеллектуальные и с огромной любовью, не с агрессией, не для того, чтобы самоутвердиться, не для того, чтобы их изъять, а для того, чтобы быть обращенным в будущее, ориентироваться на грядущие поколения, укреплять информационное пространство». О журналистском образовании в своей речи упомянул и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он согласился с его необходимостью, вместе с тем указав, что сфера деятельности журналистики значительно шире и в том числе охватывает область стратегических коммуникаций, где изучаются влияние информации, противодействие недружественным информационным потокам, а также вопросы культурного доминирования и интервенции, что открывает широкие возможности для развития и исследований. В свою очередь генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул, что борьба идеологических противников с Россией останется неизменной, независимо от текущей геополитической остановки и наличия вооруженных конфликтов: «Они по-прежнему будут бороться и насаждать нам любую объективность. Та самая объективность, которая у них идет как надо, а у нас должна быть, должна быть так, чтобы точно навредить нашей стране. И разумеется, мы должны применять искусственный интеллект для профессиональной обработки больших данных. Для того, чтобы не просто делать новости, а чтобы прогнозировать события в нашей стране и в мире. Вот цель, которую мы должны ставить сегодня ИИ. Получится ли? В том числе от нас с вами это зависит». О роли ИИ в работе редакции рассказал главный редактор Главной редакции ЭСМИ «Российский информационный канал «Россия-24» Евгений Бекасов. Он отметил, что искусственный интеллект — это инструмент, у которого есть как преимущества, так и недостатки, и подчеркнул, что его использование должно оставаться внутри редакции. По его словам, ИИ способен помочь в решении технологических, кадровых и масштабных тематических задач, о которых он говорил ранее. Свое мнение о будущем журналистики озвучил генеральный директор Медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По мнению эксперта, сейчас нужна журналистика «с отношением»: «Авторская журналистика. И эта журналистика, она достаточно рискованная. Потому что ты тогда должен открыть себя полностью, ты должен быть прозрачным и не расщепляться, говорить то, что ты думаешь. И рискованно это потому, что зритель может это принять, а может нет. Если принял, то да, это победа». На мероприятии присутствовали и представители традиционного телевидения — в частности, генеральный директор AO «Телекомпания НТВ» Алексей Земский сообщил о запуске мастерских для обучения сотрудников медиа, которые планируется сначала провести в тестовом режиме. По его словам, занятия будут организованы по четырем направлениям, а также подчеркнул, что это не курсы и не лекции, а практическая работа — участники будут заниматься не менее двадцати часов в неделю вместе с журналистами и режиссерами на базе редакции и выполнять те же задачи, что и сотрудники международной дирекции. Инициативу поддержал генеральный директор «АО Москва Медиа» Игорь Шестаков, который отметил проблему отсутствия практического опыта у выпускников профильных вузов. Поэтому, по его словам, практический опыт необходимо накапливать как можно раньше — уже во время обучения, начиная с первых курсов. К дискуссии в качестве представителя «нового телевидения» присоединилась генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская. Она отметила, что видеоплатформа по своей сути представляет собой индивидуальное телевидение и задача команды «VK Видео» заключается в том, чтобы каждый человек, независимо от возраста и интересов, мог найти на платформе интересующий его контент. Максимовская добавила, что авторы, размещающие свои произведения, должны чувствовать себя максимально комфортно с точки зрения инструментов, которыми их обеспечивает площадка. Разговор об образовании журналистов продолжился на панельной дискуссии «Современные медиа: новые технологии, миссия, подготовка кадров». Подробно на теме остановился председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, он подчеркнув, что сегодня подготовка журналистов неразрывно связана не только с освоением новых технологических инструментов, но и с формированием ценностных ориентиров и пониманием исторического контекста: «Поэтому, готовя кадры, надо делать акцент именно на исторической правде, чтобы люди читали правильную литературу, смотрели правильное кино. Это в некотором смысле ренессанс русского духа. Может звучать так пафосно, но это так. Что касается технологий, которые мы применяем — сегодня по разным причинам в регионах мы давно внедрили такое понятие, как конвергентная редакция. Мы продолжаем идти по этому пути».





