Главная » Новости



16:30, 12 марта 2026 года Орловский фотограф Леонид Тучнин отметил юбилей Праздник он провел в кругу друзей и коллег.







Фотографу Орловского края Леониду Тучнину исполнилось 80 лет. Свой праздник он отметил в кругу друзей и коллег.



Фотоаппарат в его руках появился с ранних лет. Он сотрудничает с газетами и телевидением. В его творческой копилке несколько проектов, которые он придумал и ведет. Один из них - "Экология души", который объединяет молодых фотографов в путешествиях по Орловщине и обязательной работе в храмах и монастырях.



Наша съемочная группа пообщалась с юбиляром и присоединилась к многочисленным поздравлениям.





Эва Стасюлевич





