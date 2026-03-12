Главная » Новости



14:30, 12 марта 2026 года Активный период половодья в Орловской области начнется через неделю Ожидается, что оно начнется в 20-х числах марта.





12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков во время совещания с главами муниципальных образований поручил продолжить подготовку к прохождению весеннего половодья. Как заявил глава региона, активный период паводка ожидается в 20-х числах марта.



В регионе уже прошли смотры сил и средств служб экстренного реагирования. 11 марта на озере Светлая Жизнь прошли межведомственные командно-штабные учения, на которых отработали ликвидацию последствий подтопления прибрежной зоны и спасение людей.



Ранее метеоролог Евгений Тишковец из центра погоды "Фобос" спрогнозировал высокий уровень воды в реках Ока и Зуша, а в реке Сосна он будет ниже нормы. В областном центре при самом худшем развитии паводка – когда вода поднимется до 10,04 метра — подтопит больше 50 улиц. В зону паводка попадут отдельные домовладения. 30 улиц может залить в случае подъема воды до 8,66 метра.





