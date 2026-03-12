Главная » Новости



12:45, 12 марта 2026 года Юным орловцам напомнят об опасности тонкого льда после трагедии в Звенигороде Губернатор Орловской области дал такую задачу во время совещания с главами муниципальных образований.





12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков во время совещания с главами муниципальных образований поручил провести профилактическую работу с детьми на тему опасности выхода на тающий лед.



Глава региона напомнил о трагедии в Звенигороде, где 7 марта пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. В данный момент водолазы нашли тело одного подростка.



Сотрудники орловского МЧС, инспекторы ГИМС и полицейские продолжают патрулирование водных объектов. Жителям региона вручают памятки и просят не пускать детей играть у рек и озер.





Артем Ежаков





