12:00, 12 марта 2026 года В Орловской области почтили память Героя России Алексея Скворцова Он погиб в бою, прикрывая раненых сослуживцев.







В Орловской области почтили память Героя России Алексея Скворцова. Он родился в Должанском районе, служил в органах внутренних дел. В 1996-м, находясь в Грозном, караул Орловского ОМОНа попал в окружение и двое суток вел неравный бой. Боеприпасы заканчивались, огонь боевиков усиливался. Алексей Скворцов прикрыл собой раненых товарищей. Посмертно удостоен звания Героя России.



Каждый год на Родине Алексея в Должанском районе собираются сотрудники Росгвардии, родственники, друзья и ученики школы, чтобы почтить память героя и возложить цветы к месту захоронения.



О воине, который до конца остался верным долгу и присяге - наш сюжет.





Мария Семак





