8:00, 13 марта 2026 года На стадионе Ленина в Орле появится умная спортивная площадка Подрядчика для поставки оборудования уже ищут.





На портале Госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку умной спортивной площадки. Заказчиком выступает стадион имени Ленина в Орле.



Подрядчику готовы заплатить почти 12 миллионов рублей. Заявок от заинтересовавшихся фирм ждут до 19 марта. Привезти и смонтировать оборудование должны за полтора месяца с момента оформления соглашения.



Площадка будет включать в себя трибуну на 25 мест, турники, рукоходы, шведские стенки, лавки с упорами, брусья для отжиманий, скамьи для упражнений на пресс, тренажеры для жима ногами и жима от груди. Также оборудуют места для занятий волейболом, футболом и баскетболом.





Артем Ежаков





