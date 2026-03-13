пятница 13.03.2026 12:32:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
8:00, 13 марта 2026 года

На стадионе Ленина в Орле появится умная спортивная площадка

Подрядчика для поставки оборудования уже ищут.


На портале Госзакупок объявлен электронный аукцион на поставку умной спортивной площадки. Заказчиком выступает стадион имени Ленина в Орле.

Подрядчику готовы заплатить почти 12 миллионов рублей. Заявок от заинтересовавшихся фирм ждут до 19 марта. Привезти и смонтировать оборудование должны за полтора месяца с момента оформления соглашения.

Площадка будет включать в себя трибуну на 25 мест, турники, рукоходы, шведские стенки, лавки с упорами, брусья для отжиманий, скамьи для упражнений на пресс, тренажеры для жима ногами и жима от груди. Также оборудуют места для занятий волейболом, футболом и баскетболом.


Артем Ежаков
