Орловщина отправила на передовую 15 тысяч порций сухих супов и каш

18:58, 12 марта 2026 года
Орловщина отправила на передовую 15 тысяч порций сухих супов и кашЗа три года приготовили 720 тысяч порций.
Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области
Орловские волонтеры продолжают активно помогать бойцам, находящимся за "ленточкой". Для того чтобы защитники не тратили время и силы на приготовление обедов, добровольцы отряда "Добро Мы сила" готовят сухпайки.
В этот раз женщины вновь подготовили большую партию сублимированных супов и каш — 15 тысяч порций. В меню у солдат три вида супов: гороховый, рассольник и борщ, а также гречневая каша и пюре с мясом и овощами. Содержимое необходимо залить кипятком и дать настояться пять минут.
Помощь в закупке продуктов и транспортировке заготовок оказывает Народный фронт Орловской области.
— За три года работы мы отправили уже более 720 000 порций, — рассказали активисты.
Юлия Сабельникова