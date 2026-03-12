Орловщина отправила на передовую 15 тысяч порций сухих супов и каш

За три года приготовили 720 тысяч порций.

Фото: скриншот из видео Народного фронта Орловской области

Орловские волонтеры продолжают активно помогать бойцам, находящимся за "ленточкой". Для того чтобы защитники не тратили время и силы на приготовление обедов, добровольцы отряда "Добро Мы сила" готовят сухпайки.

В этот раз женщины вновь подготовили большую партию сублимированных супов и каш — 15 тысяч порций. В меню у солдат три вида супов: гороховый, рассольник и борщ, а также гречневая каша и пюре с мясом и овощами. Содержимое необходимо залить кипятком и дать настояться пять минут.

Помощь в закупке продуктов и транспортировке заготовок оказывает Народный фронт Орловской области.

— За три года работы мы отправили уже более 720 000 порций, — рассказали активисты.