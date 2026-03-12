Орловщина борется за звание Столицы финансовой культуры
Наш регион вошел в число финалистов.
Фото: Ольга Супонева
Орловская область борется за звание Столицы финансовой культуры. Финал Всероссийского конкурса проходит сегодня в Москве. Наш регион оказался в числе 13 претендентов на победу.
- В финале каждый регион расскажет о своих проектах. Проект Орловской области включает образовательные программы для взрослых и детей, игры и активную работу с местными СМИ, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, Орловская область входит в тройку активных регионов по успешному прохождению онлайн-зачета по финансовой грамотности.