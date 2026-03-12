Главная » Новости



10:24, 12 марта 2026 года Орловщина борется за звание Столицы финансовой культуры Наш регион вошел в число финалистов.



Фото: Ольга Супонева

Орловская область борется за звание Столицы финансовой культуры. Финал Всероссийского конкурса проходит сегодня в Москве. Наш регион оказался в числе 13 претендентов на победу.



- В финале каждый регион расскажет о своих проектах. Проект Орловской области включает образовательные программы для взрослых и детей, игры и активную работу с местными СМИ, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.



Напомним, Орловская область входит в тройку активных регионов по успешному прохождению онлайн-зачета по финансовой грамотности.





Анастасия Мельникова





