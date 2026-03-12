Главная » Новости



9:50, 12 марта 2026 года На нескольких улицах Орла ограничили движение Водителям следует заранее планировать маршруты.



Фото: Анастасия Мельникова

С 11 по 15 марта на двух дорожных участках Орла установили ограничение движения.



Транспортные средства не смогут проехать по улице Правый берег Орлика. Специалисты проводят работы на канализационном коллекторе, в связи с чем прекращено движение от Тургеневского моста до улицы Гагарина. Водителям предлагают объезжать участок по следующей схеме: улица Гостиная – улица Карачевская – улица 1-я Посадская.



Кроме того, введено ограничение движения транспортных средств по Наугорскому шоссе от улицы Цветаева до границы города Орла. Как сообщили в администрации города Орла, это связано с проведением работ по шурфлению линий газовой трубы.



Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать маршрут.





Анастасия Мельникова





