На нескольких улицах Орла ограничили движение

С 11 по 15 марта на двух дорожных участках Орла установили ограничение движения.
Транспортные средства не смогут проехать по улице Правый берег Орлика. Специалисты проводят работы на канализационном коллекторе, в связи с чем прекращено движение от Тургеневского моста до улицы Гагарина. Водителям предлагают объезжать участок по следующей схеме: улица Гостиная – улица Карачевская – улица 1-я Посадская.
Кроме того, введено ограничение движения транспортных средств по Наугорскому шоссе от улицы Цветаева до границы города Орла. Как сообщили в администрации города Орла, это связано с проведением работ по шурфлению линий газовой трубы.
Водителям стоит быть внимательнее и заранее планировать маршрут.