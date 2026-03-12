Главная » Новости



9:17, 12 марта 2026 года Орловские спасатели вытащили из кювета застрявшую легковушку В момент аварии в машине находилась супружеская пара.



Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

Прошедшие сутки в Орловской области обошлись без пожаров. Однако спасатели выполняли другую, не менее важную работу. Дважды: в Орле и Мценске, они помогали медикам транспортировать пациентов, которым нужна была срочная врачебная помощь.



Также в беде не оставили семейную пару, машина которых улетела в кювет в районе деревни Шеино Новосильского района. В региональном МЧС уточнили, что легковушку отбуксировали на проезжую часть и она смогла продолжить путь.





