четверг 12.03.2026 11:28:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
СВОй герой
"Мама-супергерой"
Главная » Новости

10:51, 12 марта 2026 года

Электрички между Орлом и Курском на месяц изменят расписание

Это касается трех поездов.


КУ ОО "Организатор перевозок" предупредил пассажиров о месячном изменении в расписании трех пригородных поездов между Орлом и Курском. Это связано с ремонтными работами.

Так, поезд №6340 "Курск – Орел" с 22 марта по 24 апреля будет уезжать из Курска в 19:02 и приезжать в Орел в 21:59.

Электричка №6338 покинет Курск в 15:44 и прибудет на железнодорожный вокзал Орла в 18:30. Расписание будет действовать с 23 марта по 24 апреля.

Наконец, поезд №6333 "Орел – Курск" с 24 марта по 25 апреля будет уезжать из Орла в 08:33 и приезжать в Курск в 11:31.




Артем Ежаков
© 2002−2026 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.