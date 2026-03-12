Главная » Новости



10:51, 12 марта 2026 года Электрички между Орлом и Курском на месяц изменят расписание Это касается трех поездов.





КУ ОО "Организатор перевозок" предупредил пассажиров о месячном изменении в расписании трех пригородных поездов между Орлом и Курском. Это связано с ремонтными работами.



Так, поезд №6340 "Курск – Орел" с 22 марта по 24 апреля будет уезжать из Курска в 19:02 и приезжать в Орел в 21:59.



Электричка №6338 покинет Курск в 15:44 и прибудет на железнодорожный вокзал Орла в 18:30. Расписание будет действовать с 23 марта по 24 апреля.



Наконец, поезд №6333 "Орел – Курск" с 24 марта по 25 апреля будет уезжать из Орла в 08:33 и приезжать в Курск в 11:31.









Артем Ежаков





