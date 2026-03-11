Главная » Новости



20:16, 11 марта 2026 года В Орловскую область пришла метеорологическая весна Жители региона начинают прятать зимние куртки в шкафы, а растения и деревья готовятся к цветению.







Орловскую область пришла метеорологическая весна. Минусовая температура еще фиксируется по ночам, но днем воздух стабильно прогревается до плюсовых значений.



До конца недели над Орловской областью будет сохраняться гребень антициклона, центр которого находится над Казахстаном, что и принесло тепло в регион.



Просыпается и флора. На вишне уже начали набухать почки, распускается жимолость, но найти подснежники пока не удается. Чтобы цветы снова не заснули, важна стабильность на столбиках термометров: от пяти градусов тепла несколько дней подряд.



Есть у цветения и неприятная сторона. Например, ольха и лещина могут напомнить аллергикам о себе раньше обычного. На подготовку есть две недели.





Елена Степовая





