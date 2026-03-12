Главная » Новости



14:00, 12 марта 2026 года Улицы Зареченского микрорайона Орла рискуют превратиться в Венецию Всему виной – люк, превратившийся в безнадзорный фонтан.







Вода атакует улицы Зареченского микрорайона Орла. Люк, расположенный на газоне, превратился в безнадзорный фонтан. Непонятная жидкость льется уже больше недели. В момент съемки сюжета неприятного запаха не было, но местные жители часто его ощущают.



Газон от такого потока превратился в болото. За несколько дней ручей дошел и дома №10 по улице Зареченской, обострив давнюю проблему. Потоп в подвале там – хроническая беда.



Управляющая компания о проблеме знает. Обход сантехник делает дважды в день. Насосы должны откачивать воду, но подтопление все же есть. По уверению замдиректора УК, на конструктивные свойства здания это не влияет.



Компания уже второй год вместе с жильцами пытается добиться проведения проверок и найти виновных. Заявления отправлены во все инстанции. С наступлением тепла запланированы работы по герметизации, чтобы вода не перекрывала доступ в подвал.





