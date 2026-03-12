четверг 12.03.2026 21:23:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
14:00, 12 марта 2026 года

Улицы Зареченского микрорайона Орла рискуют превратиться в Венецию

Всему виной – люк, превратившийся в безнадзорный фонтан.



Вода атакует улицы Зареченского микрорайона Орла. Люк, расположенный на газоне, превратился в безнадзорный фонтан. Непонятная жидкость льется уже больше недели. В момент съемки сюжета неприятного запаха не было, но местные жители часто его ощущают.

Газон от такого потока превратился в болото. За несколько дней ручей дошел и дома №10 по улице Зареченской, обострив давнюю проблему. Потоп в подвале там – хроническая беда.

Управляющая компания о проблеме знает. Обход сантехник делает дважды в день. Насосы должны откачивать воду, но подтопление все же есть. По уверению замдиректора УК, на конструктивные свойства здания это не влияет.

Компания уже второй год вместе с жильцами пытается добиться проведения проверок и найти виновных. Заявления отправлены во все инстанции. С наступлением тепла запланированы работы по герметизации, чтобы вода не перекрывала доступ в подвал.


Стэфания Басарева
