20:45, 11 марта 2026 года В Орле прошли межведомственные учения по борьбе с последствиями паводка Местом тренировки выбрали озеро Светлая Жизнь.







Силы экстренного реагирования Орловской области провели масштабные командно-штабные учения с отработкой всех чрезвычайных сценариев паводка в регионе.



Местом тренировки выбрали озеро Светлая Жизнь. По легенде, подтопило нижние этажи зданий рядом с прибрежной зоной, жизни двух рыбаков оказались в смертельной опасности.



В учениях задействовали широкий набор техники: квадроциклы, снегоходы, коптеры. Главной новинкой стал плавающий транспортер. В него могут вместиться 72 человека личного состава либо два УАЗа.



Второй этап учений начнется в ближайшее время. Спасатели будут отрабатывать навыки борьбы с ландшафтными пожарами.





Антон Сорокин





